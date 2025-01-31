Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın rakipleri bugün belli olacak

UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig usulünde maçlar sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe play off oynama hakkı elde ederken Beşiktaş ise Avrupa macerasına veda etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin play off turunda karşılaşacağı rakipler bugün yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

Galatasaray play-off turunda AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar play-off turunu geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri ise Bodo Glimt ve Anderlecht oldu. Sarı lacivertlilerin play-off turunu geçmesi halinde son 16 turundaki rakibi Olympiakos ya da Rangers olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi TSİ 15:00'te başlayacak.