Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Domenico Tedesco'nun talebi doğrultusunda orta saha takviyesi için gündemine aldığı Joey Veerman ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

Oyuncunun menajeriyle görüşerek transfer durumu hakkında bilgi alan sarı lacivertli yönetim, 27 yaşındaki Hollandalı yıldız için kulübüyle de masaya oturmuştu.

'TRANSFER KAPISINI KAPATAMAM, BÖYLE İŞLEMİYOR'

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, takımın kilit oyuncusu Veerman'ın ara transfer döneminde olası ayrılığına ilişkin yorumda bulundu.

Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adamdan gelen bu açıklama, beklentilerin aksine PSV'nin Veerman'ı satmayı ciddi şekilde gündemine aldığını gözler önüne serdi.

VEERMAN İHTİMALİ CAMİADA HEYECAN YARATTI

Bu sezon forma giydiği 22 maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergileyen Veerman'ın transfer ihtimali sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.