Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü belli oldu

Kanarya, 2017-2019 yılları arasında Kadın Basketbol Takımı başantrenörlüğü görevini yapan Valerie Garnier ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü belli oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Fransız Antrenör Valerie Garnier ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da takımımızı çalıştıran Valerie Garnier, 2 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

Başantrenörümüz Valerie Garnier’e ’Fenerbahçe Ailemize tekrar hoş geldin’ diyor, şampiyonluklarla dolu sezonlar diliyoruz. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın 2023-2024 sezonunda da yarıştığı her kulvarda şampiyonluk mücadelesinin en güçlü adayı olacağını camiamızın bilgilerine sunarız" ifadeleri yer aldı. (İHA)

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