Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor!

Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını seçiyor. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde artık oy sayımına geçildi.

24 BİN ÜYE OY KULLANDI

Üyeler, 10.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran, seçim sürecini yakından takip ediyor. Chobani Stadyumu'nda büyük bir heyecan yaşanırken oy sayımının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.

Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, an itibarıyla 24 bin 800 oy kullanıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE SEÇİME KATILAN ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda oy kullanma işlemi sona erdi. Katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda oy kullanma işlemi sona erdi.



Katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

SARAN SÖZÜNÜ TUTTU

Başkan aday Sadettin Saran'ın bahis şirketi, faaliyetini durdurdu.

Saran seçim sürecinde yaptığı açıklamada başkan olması durumunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için 'Gerekirse kapatırım' şeklinde verdiği sözü yerine getirdi.

SADETTİN SARAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Sadettin Saran, "Sandığa gelen, oy veren, vermeyen herkesin canı sağ olsun. Geldikleri için teşekkür ederiz. En büyük Fenerbahçe" dedi.

En büyük FENERBAHÇE

STADYUMA GELEN BAŞKAN ADAYLARINA YOĞUN DESTEK

Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran, destekçilerinin tezahüratları eşliğinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte oy sayımını takip etmek üzere Chobani Stadyumu'na giriş yaptı.

Ali Koç ve Sadettin Saran tezahüratlar eşliğinde stadyuma geldi

TRİBÜNDE ATIŞMALAR YAŞANDI!

Chobani Stadyumu tribünlerinde Fenerbahçe'nin yeni başkanının belli olacağı oy sayma işleminin tamamlanması heyecanla beklenirken iki adayın destekçileri arasında atışmalar yaşandı.

"Muhtaçlar Dışarı" sloganlarının ardından iki grup arasında arbede yaşandı.



"Muhtaçlar Dışarı" sloganlarının ardından iki grup arasında arbede yaşandı.

Sadettin Saran'ı destekleyen grup, Ali Koç seçmenlerine 'Muhtaçlar dışarı!' diye bağırdı.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN'IN LİSTELERİ

Ali Koç’un yönetim kurulu aday listesi:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

Sadettin Saran’ın yönetim kurulu aday listesi:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.