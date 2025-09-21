Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor!

Fenerbahçe’de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da üyeler oylarını kullandı. Ali Koç ve Sadettin Saran’ın yarıştığı seçimde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

basliksiz-1-0003-aa-20250921-39182307-39182302-fenerbahce-kulubu-secimli-olaganustu-genel-kurulunda-oy-verme-islemi-deva.jpg

24 BİN ÜYE OY KULLANDI

Üyeler, 10.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

basliksiz-1-0000-aa-20250921-39182307-39182301-fenerbahce-kulubu-secimli-olaganustu-genel-kurulunda-oy-verme-islemi-deva.jpg

Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran, seçim sürecini yakından takip ediyor. Chobani Stadyumu'nda büyük bir heyecan yaşanırken oy sayımının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.

basliksiz-1-0001-aa-20250921-39182307-39182300-fenerbahce-kulubu-secimli-olaganustu-genel-kurulunda-oy-verme-islemi-deva.jpg

Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, an itibarıyla 24 bin 800 oy kullanıldığını açıkladı.

basliksiz-1-0002-aa-20250921-39182307-39182305-fenerbahce-kulubu-secimli-olaganustu-genel-kurulunda-oy-verme-islemi-deva.jpg

FENERBAHÇE SEÇİME KATILAN ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda oy kullanma işlemi sona erdi. Katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

SARAN SÖZÜNÜ TUTTU

Başkan aday Sadettin Saran'ın bahis şirketi, faaliyetini durdurdu.

tuttur.jpg

Saran seçim sürecinde yaptığı açıklamada başkan olması durumunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için 'Gerekirse kapatırım' şeklinde verdiği sözü yerine getirdi.

SADETTİN SARAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Sadettin Saran, "Sandığa gelen, oy veren, vermeyen herkesin canı sağ olsun. Geldikleri için teşekkür ederiz. En büyük Fenerbahçe" dedi.

STADYUMA GELEN BAŞKAN ADAYLARINA YOĞUN DESTEK

Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran, destekçilerinin tezahüratları eşliğinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte oy sayımını takip etmek üzere Chobani Stadyumu'na giriş yaptı.

TRİBÜNDE ATIŞMALAR YAŞANDI!

Chobani Stadyumu tribünlerinde Fenerbahçe'nin yeni başkanının belli olacağı oy sayma işleminin tamamlanması heyecanla beklenirken iki adayın destekçileri arasında atışmalar yaşandı.

Sadettin Saran'ı destekleyen grup, Ali Koç seçmenlerine 'Muhtaçlar dışarı!' diye bağırdı.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN'IN LİSTELERİ

Ali Koç’un yönetim kurulu aday listesi:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

saran.jpg

Sadettin Saran’ın yönetim kurulu aday listesi:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.

