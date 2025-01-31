Fenerbahçe'ye geldi bavulunu karıştırdı!

Kızılyıldız’da forma giyen sağ bek Ognjen Mimovic Fenerbahçe ile anlaşmak için İstanbul'a geldi. Oyuncu kameralar çektiği sırada bavulunu almak için hareketlendi. Ancak aldığı bavul kendisinin değildi. O sırada kendi bavulunu kaçırdığını fark eden Mimovic koşarak bavulunu aldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

“Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Ognjen Mimovic bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Sırbistan Süper Ligi’nde çıktığı 19 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist ile oynadı.