Fenerbahçe’nin yeni prensesi sosyal medyayı salladı

Vodafone Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Medicana, yeni sezon öncesi transfer hamleleriyle adından söz ettirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, İtalyan pasör Alessia Orro’nun transferini sosyal medyada paylaştığı çarpıcı bir video ile duyurdu.

26 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu kadrosunda yer alacak ve takımın şampiyonluk hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Alessia Orro, profesyonel kariyerine 2013-2014 sezonunda Club Italia Crai ile adım attı. Ardından Unet E-Work Busto Arsizio ve son olarak Numia Vero Volley Milano formalarıyla adını dünya voleyboluna altın harflerle yazdırdı.

2024-2025 CEV Şampiyonlar Ligi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde “En İyi Pasör” ödülünü kazanan Orro, yetkinliği ve saha içi liderliğiyle tanınıyor. Fenerbahçe taraftarları, bu transferle birlikte yeni sezonda hem Sultanlar Ligi’nde hem de Avrupa’da büyük başarılar bekledi.

SOSYAL MEDYADA ALESSİA ORRO ÇILGINLIĞI

Transferin duyurulmasının ardından sosyal medya adeta bir bayram yerine döndü. Fenerbahçe taraftarları, Orro’nun transferini coşkuyla karşılarken, voleybolseverler arasında da büyük bir heyecan dalgası oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle:

“Alessia Orro Fenerbahçe’de! Bu transfer Sultanlar Ligi’ni sallar! #FenerbahçeMedicana”

“Orro’nun paslarıyla Vargas uçacak! Şampiyonluk geliyor!”

“Dünyanın en iyi pasörlerinden biri artık Türkiye’de. Fenerbahçe bu sezon durdurulamaz!”

Bununla birlikte, rakip takım taraftarları arasında da transferin yankıları sürüyor.

Bir kullanıcı, “Fenerbahçe bu hamleyle ligde dengeleri değiştirdi. Rekabet kızışacak!” yorumunu yaparken, başka bir voleybolsever, “Orro’nun gelişi Sultanlar Ligi’ni dünya çapında daha da popüler yapacak” dedi.

Sosyal medyada taraftarlar, “Orro’nun paslarıyla Fenerbahçe’nin hücum gücü katlanacak” yorumlarıyla beklentilerini dile getirirken, voleybol otoriteleri de bu transferin ligdeki rekabeti üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

Fenerbahçe Medicana’nın yeni sezon kadrosu, voleybolseverleri şimdiden heyecanlandırdı.