Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği forma sızdırıldı! Ortalık karıştı

Editör: Fatma Demirkaya
Sarı-lacivertli takımın 2022-2023 sezonunda giyeceği iddia edilen formalar, sosyal medyada sızdırıldı ve paylaşılmaya başladı.
TASARIM BEĞENİLMEDİ
Fotoğraf kısa sürede büyük etkileşim alırken, Fenerbahçe taraftarı formanın tasarımını beğenmedi. Bu yönde birçok yorum yapıldı.
5 YILDIZ DETAYI
Formanın üzerindeki Fenerbahçe logosunun üstündeki 5 yıldız detayı gözlerden kaçmadı.
Göğüs sponsorunun ise ''Otokoç'' olduğu görülüyor.
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını her sene olduğu gibi 19 Temmuz'da çıkarması bekleniyor.
İşte yeni sezon olduğu iddia edilen formalar;
Sosyal medyada yapılan yorumlar şu şekilde;