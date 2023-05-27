Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği forma sızdırıldı! Ortalık karıştı

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen formalar internete sızdı. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafa tepki yağdı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği forma sızdırıldı! Ortalık karıştı

Editör: Fatma Demirkaya

Sarı-lacivertli takımın 2022-2023 sezonunda giyeceği iddia edilen formalar, sosyal medyada sızdırıldı ve paylaşılmaya başladı.

TASARIM BEĞENİLMEDİ
Fotoğraf kısa sürede büyük etkileşim alırken, Fenerbahçe taraftarı formanın tasarımını beğenmedi. Bu yönde birçok yorum yapıldı.

5 YILDIZ DETAYI
Formanın üzerindeki Fenerbahçe logosunun üstündeki 5 yıldız detayı gözlerden kaçmadı.
Göğüs sponsorunun ise ''Otokoç'' olduğu görülüyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını her sene olduğu gibi 19 Temmuz'da çıkarması bekleniyor.

İşte yeni sezon olduğu iddia edilen formalar;

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Sosyal medyada yapılan yorumlar şu şekilde;

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