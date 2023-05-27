Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği forma sızdırıldı! Ortalık karıştı

Editör: Fatma Demirkaya

Sarı-lacivertli takımın 2022-2023 sezonunda giyeceği iddia edilen formalar, sosyal medyada sızdırıldı ve paylaşılmaya başladı.

TASARIM BEĞENİLMEDİ

Fotoğraf kısa sürede büyük etkileşim alırken, Fenerbahçe taraftarı formanın tasarımını beğenmedi. Bu yönde birçok yorum yapıldı.

5 YILDIZ DETAYI

Formanın üzerindeki Fenerbahçe logosunun üstündeki 5 yıldız detayı gözlerden kaçmadı.

Göğüs sponsorunun ise ''Otokoç'' olduğu görülüyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını her sene olduğu gibi 19 Temmuz'da çıkarması bekleniyor.

İşte yeni sezon olduğu iddia edilen formalar;

Sosyal medyada yapılan yorumlar şu şekilde;