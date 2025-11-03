Fenerbahçe ve arsaVev arasında yapılan, kadın futbol takımı isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Chobani Stadyumu 1907 Tribünü’nde gerçekleşti.

Yönetim kurulu üyeleri Ufuk Şansal ve Burçin Gözlüklü, arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ve kaptan Yağmur Uraz’ın konuşma yaptığı törene, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

'KADIN FUTBOLUNDA ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ'

İlk konuşmayı yapan Fenerbahçe Kadın Futboldan Sorumlu Yönetici Ufuk Şansal, "Çok keyifli bir hafta sonunu geride bıraktık. Takımımızı, Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı bir kez daha kutluyorum. Futbol A Takımımız da Beşiktaş derbisinden çok önemli bir galibiyetle döndü. Takımlarımızı tebrik ediyorum, tüm camiamızı gururlandırdılar" dedi.

Kadın futbolunda da zirveyi hedeflediklerini dile getiren Şansal, "Bu amaçla, takımımıza olan inancımızı ve desteğimizi bir kez daha vurgulayan önemli bir iş birliğini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz iki sezonda da takımımızın yanında olan arsaVev ile bu kıymetli yol arkadaşlığını bir adım daha ileriye taşıyor, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın isim ve göğüs sponsoru olarak güçlerimizi birleştiriyoruz. Kulübümüz, kadın futbolunda da ülkemize örnek olacak çalışmalara ve başarılara imza atmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'HEDEFE YÜRÜRKEN MARKALAR DA EN ÖNEMLİ YOL ARKADAŞIMIZ'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Gözlüklü ise "Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadın futboluna verdiğimiz önemin, inancımızın ve kararlılığımızın bir kez daha somutlaştığı çok özel bir gün için bir aradayız. Bu anlaşma kulübümüz için sadece bir sponsorluk anlaşması değil; aynı zamanda ortak değerlere, inanca ve geleceğe yapılan bir yatırımdır" şeklinde konuştu.

Sponsorlukların önemli olduğunu vurgulayan Gözlüklü, "Fenerbahçe olarak biz, her branşta olduğu gibi kadın futbolunda da en iyisini hedefliyoruz. Bu hedefe yürürken, bize yürekten inanan ve bu yolda bizimle birlikte yürüyen markalar bizim en önemli yol arkadaşlarımız" dedi.

'FENERBAHÇELİLERİN MUTLULUĞU BİRAZ DA ÜLKE İNSANININ MUTLULUĞUYLA EŞ DEĞER'

Sponsorluk anlaşmasının kendileri için anlamlı olduğunu dile getiren arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, şunları söyledi:

"arsaVev olarak bizim için anlamlı ve büyük bir iş birliğini duyurmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yıllardır süren dayanışmamız bu sezon daha kapsamlı bir şekilde devam edecek. Dün iki önemli derbi ve iki galibiyet. Bugün Fenerbahçeliler mutlu bir güne ulaştılar. Fenerbahçelilerin mutluluğu aslında biraz ülke insanının mutluluğuyla eş değer. Fenerbahçe’de yöneticilik yapmak bir kulüp yönetmek değil, aslında millî de bir görevdir. Sabahtan beri sosyal medyayı takip ediyorum, Fenerbahçelisi veya olmayanı herkeste mutlu bir hava var."

Kadın branşlarına destek verdiklerini belirten Öztürk, "Ekonomik sıkıntısı olan birçok kız çocuğumuza umut olacağını düşünüyoruz. Kadın futbol takımımıza gelecek olursak gerek hocamıza gerek yöneticimiz Ufuk Bey’e gerek oyuncularımıza hep şunu söylüyorum, inşallah bu sene Türkiye’de şampiyon olacağız, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edeceğiz. Bu anlamda bana düşen maddi-manevi her türlü desteği vermeye hazır olduğumu bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN BOZKAYA: DÜN GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Dün bizim için çok güzel bir galibiyet aldık. ArsaVev olarak yanımızda olmanız, bize destek vermeniz bizim için gerçek anlamda çok kıymetli. Bu zorlu ve uzun süreçte bizimle olacağınız için de ayrıca çok mutluyum. İnşallah hepimiz için hayırlı ve uğurlu olur" dedi.

Kadın Futbol Takımı kaptanı Yağmur Uraz da "arsaVev ailesi olarak her maçta bizim yanımızdalar. Bizimle aynı duyguları yaşıyorlar ve bize bunu hissettiriyorlar. O yüzden onlara çok teşekkür ediyoruz. Kadının yanında oldukları için, spora verdikleri destekler için minnettarız. Onların verdiği destekle biz kendimizi daha iyi hissediyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

İmza töreni, forma takdimi ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı.