Fenerbahçe'nin yeni sponsoruna taraftar isyanı!

Fenerbahçe'nin yeni stadyum ve forma göğüs sponsorluğu için yaptığı açıklama sosyal medyayı adeta yıktı. Hem Fenerbahçeliler hem de bazı diğer taraftar grupları bu açıklamaya tepki gösterdi. Tepkilerin sebebi ise Chobani firmasının sahibi Hamdi Ulukaya'nın Türkiye'yle ilgili kullandığı ifadeler.

Fenerbahçe'nin bu sponsorlukla beraber yıllık 20 milyon euro kazanacağı haberleri basına yansımıştı.

İşte yapılan o açıklama;

"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

FENERBAHÇE TARAFTARLARI AYAĞA KALKTI!

Chobani markası, dünyada en bilinen yoğurt markalarından biri. Sahibi ise Hamdi Ulukaya. Ancak yoğurt ABD ve diğer ülkelerde 'Yunan yoğurdu' olarak satılıyor. Sadece bu satış nedeniyle bile tepki çeken Ulukaya, eskiden kullandığı ifadeler nedeniyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Fenerbahçe taraftar grubu 12 Numara'da bu anlaşmaya karşı çıkanlardan. 12 Numara'nın resmi hesabından, "Terör destekçisi, ülkemize açık açık iftira atan bir şahsın markasını, Fenerbahçe'mizin hiçbir yerinde görmek istemiyoruz!" ifadeleri kullanılarak bir paylaşım yapıldı.

Bununla birlikte sosyal medyada yer alan bazı eleştiriler de şu şekilde;

"Fenerbahçe, Amedspor ile Kobani' de Chobani Cup adı altında maç yapsın. Yakışır çakma Atatürkçülere."

"5 yıl önce adı Şükrü Saraçoğlu olan stat ismine şimdi chobani sponsor oluyor. Atatürk stadı yapıcaz diye yola çıkıp vardıkları sonuç bu. Türkiye'nin röntgeni gibi. Hala futbol tartışın siz."

"Chobani "çoban" demekmiş. Tam Ali babanın çiftliğine döndü kulüp rezalet."

"Üzerinde Chobani yazan formayı almam giymem."

"Chobani işinde PKK mevzusu varsa sponsorluk derhal iptal edilmelidir."

"Chobani “kobani” demek değildir. “Çoban” kelimesinden türemiştir. Yoğurt markasıyla özdeşleşmesi için seçilmiştir. Türk düşmanı arkadaşların bilgisine."

TÜRKİYE'DEN AYRILMA SEBEBİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hamdi Ulukaya, daha önce Türkiye'den ayrılma nedenini şu sözlerle ifade etmişti, "Türkiye'den ayrıldım çünkü Kürttüm ve kürtlerin hak taleplerini oldukça önemsiyordum.

Kürtler, Türkiye'de insan hakları ihlallerine maruz kaldı. Köyleri bombalandı ve boşaltıldı."