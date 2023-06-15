Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Marco Branco oldu

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Sarı lacivertli kulübün, Jorge Jesus’un operasyonlarına destek olan Mario Branco ile sportif direktör olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ahmet Ercanlar’ın haberine göre; Fenerbahçe, Portekizli futbol adamı ile her konuda anlaştı.

Mario Branco Türkiye Kupası kazanıldığı akşam sosyal medya hesabında şöyle yazmıştı;

"Böylesine büyük bir kulübe liderlik etme fırsatına sahip olmak benim için büyük bir onur. Tökezlediğimde yanımda olan herkese özel teşekkürler, onlar benim asla unutmayacağım kardeşlerim. Ama bu sadece başlangıç, en iyisi henüz gelmedi. Şimdi durdurulamazım."

PEKİ MARIO BRANCO KİMDİR?

Tam ismi Mario Jorge dos Santos Branco olan Mario Branco, 6 Kasım 1976 tarihinde Porto'da dünyaya gelmiştir.

47 yaşındaki Portekizli, kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlangıç yapmıştır ve Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi devam ettirmiştir. Branco, 2009 yılında Leixoes ile sportif direktörlüğe adım atmıştır.

Branco, Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev almıştır ve daha öncesinde Hırvat kulübü Hajduk Split'te, Portekiz kulüpleri olarak bilinen Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü olan Astra'da, ek olarak Yunan kulübü PAOK'ta görev almıştır.

2016-2018 seneleri arasında Branco'nun görev aldığı Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş ve takım şampiyonluğa oldukça yaklaşmıştı. Ayrıca Estroil'de de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile birlikte ilk sezonlarında ilk defa yer aldıkları ligde 5. gelmişler ve Avrupa hakkına sahip olmuşlardı.