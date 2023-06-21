Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak

Jorge Jesus ile sezona şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe'de, şampiyonluğa Galatasaray'a kaptırdı.

Portekizli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından başkan Ali Koç, teknik direktör arayışlarına girdi.

Ali Koç'un 'yerli hoca ile anlaşacağız' ifadeleri sonrası Montella ve Lucescu gibi isimler gündemden düştü.

Başkanın sözleri sonrası Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkarken son kararın verilmek üzere olduğu kaydedildi.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'YE DOĞRU

beIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü büyük ihtimalle İsmail Kartal olacak.

Volkan Demirel'in yaptığı son açıklamalar sonrası en ciddi aday olarak elde İsmail Kartal'ın kaldığı vurgulanırken, deneyimli hocanın göreve hazır olduğu kaydedildi.

Daha önce İsmail Kartal Fenerbahçe'de 2014-15 sezonunda ve 2021-22 sezonunun ikinci bölümünde görev yaptı.