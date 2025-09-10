Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco Fatih Terim hayranı çıktı! Sözleri olay oldu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları sona erdi. Sarı-lacivertliler İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun göreve getirildiğini resmen açıkladı.

Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Schalke, Spartak Moskova, Leipzig gibi takımları çalıştıran Tedesco, Schalke'yi çalıştırdığı dönemde Galatasaray ile karşılaşırken o dönem sarı-kırmızılıları çalıştıran Fatih Terim hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. İtalyan teknik adam, yaptığı açıklamada Terim'e olan hayranlığını dile getirmişti.

DOMENICO TEDESCO'DAN FATİH TERİM'E METHİYELER

Domenico Tedesco, ''Fiorentina hep sevdiğim bir takımdır. Fatih Terim zamanında futbolu beni çok etkilemişti. Galatasaray ile karşılaştığımız maç öncesinde de bunu söylemiştim. Fatih Terim'e hayran kalmıştım. Terim nedeniyle Fiorentina'yı takip ediyordum.'' sözlerini kullanmıştı.

Tedesco, yine Spartak Moskova'yı çalıştırdığı dönemde Terim için, "Fatih Terim'den öylesine etkilenmiştim ki Fiorentina adeta harikaydı. Ayrıca Terim harika bir karakter. Ama bu Fiorentina taraftarı olduğum anlamına gelmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim de geçen sezon Tedesco hakkında ''Çok genç, başarılı ve önü açık bir teknik direktör'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

