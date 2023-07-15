Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao'nun İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

YARIN GELİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Becao'yu yarın İstanbul'a getirecek.

BONSERVİSİ 9 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler 27 yaşındaki stoper için Udinese'ye 9 milyon euro ödeyecek.

Becao için de yıllığı 1.8 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia ediliyor.

Udinese formasıyla 130 maça çıkan Rodrigo Becao, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.