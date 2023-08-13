Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den ilk açıklama

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği Fred, imzaların atılmasının ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den ilk açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Brezilyalı futbolcu, Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer olduğunu belirtti.

Fenerbahçe tarihinin bir parçası olmak istediğini vurgulayan Fred, şunları söyledi:

"Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum. Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum. Brezilya Milli Takımı'nda 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Başkana, Mario Branco’ya, Okan Özkan’a ve bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum."

Futbola Brezilya'nın Internacional takımında başlayan Fred, 2013 yılında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibine transfer olmuştu. 2018 yılında 59 milyon avro bonservis bedeliyle Manchester United'a giden Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 56 resmi maçta forma giyerken 6 gol atıp 6 da asist yaptı. (AA)

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Son Haberler
Ukraynalı ve Ruslar kaçak emlakçılığın ardından korsan taksiciliğe de başladı Güncel
Ukraynalı ve Ruslar kaçak emlakçılığın ardından korsan taksiciliğe de başladı
Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı Ekonomi
Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Hadise'nin 5 ay süren evlilik itirafı olay oldu. Seyircisine içini döktü Magazin
Hadise'nin 5 ay süren evlilik itirafı olay oldu. Seyircisine içini döktü
Sultangazi'de kadın cinayeti. Genç kadın 15 yerinden bıçaklanarak canice katledildi Güncel
Sultangazi'de kadın cinayeti. Genç kadın 15 yerinden bıçaklanarak canice katledildi
Mancini de Arabistan'a gidiyor Spor
Mancini de Arabistan'a gidiyor