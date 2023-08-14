Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'e 6 yıl önce şike davası açtığı ortaya çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe, Manchester United'la Fred için anlaştıklarını dün resmen duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada; Fred için M.United'a 9 milyon 743 bin 589.5 Euro bonservis ödeneceği bilgisi paylaşıldı.

Ödeme 4 senede 8 eşit taksit halinde yapılacak. 4+1 yıllık sözleşmeye imza atan Fred'in alacağı maaş ise açıklanmadı.

İngiliz basını ise Fred için F.Bahçe'nin toplamda 15 milyon Euro ödeyeceğini iddia etti.

Fred ile Fenerbahçe'nin yolları daha önce iki kez kesişti.

Fenerbahçe 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Shakhtar ile oynadıkları maç öncesinde Fred’in dopingli sahada yer aldığını iddia ederek hem Ukrayna kulübü hem de yıldız futbolcu aleyhine dava açmıştı.



CAS, UEFA Tahkim Kurulu’nun aldığı kararı onarken, Fenerbahçe’nin yaptığı başvuruyu reddetti.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yargılama masrafı olarak UEFA’ya 4 bin, Shakhtar Donetsk’e 4 bin ve Fred’e de 12 bin İsviçre Frangı ödedi.

Sarı Lacivertliler daha sonra da Aziz Yıldırım döneminde Terraneo aracılığıyla Fred'e Shakhtar'da oynarken bir teklifte daha bulunmuştu.