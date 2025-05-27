Fenerbahçe'nin yeni transferi ile beraber olmak için jübile yaptı!

Sultanlar Ligi'nde ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe Medicana yeni sezon için Alessia Orro'yu kadrosuna kattı. Orro'nun erkek arkadaşı Matteo Picchio bu transfer sonrası voleybolu bıraktığını açıkladı.

İşte Picchio'nun açıklamaları;

"TÜRKİYE'YE GİTMEYE KARAR VERDİM"

"Alessia'yı takip etmek için Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Bu yüzden voleybolu bırakmaya karar verdim. Onu bu macerada takip etmenin tek yolu buydu. İstanbul'da bir takım bulmaya çalıştım, ama bunun mümkün olmadığı hemen anlaşıldı. Orada yabancı kuralı çok katı. Sahada oynayan değil, kadroda bulunan yabancıları sayıyorlar. Ayrıca yabancı oyuncuların lisans maliyetleri de çok yüksek."

"TEKLİF ŞİMŞEK GİBİ GELDİ"

"Alessia'ya Fenerbahçe'nin teklifi gökten bir şimşek gibi geldi. Ondan önce, Milano'da devam etmeye ikna olmuştu ve ben de Monza'da oynamaktan son derece mutluydum. Hatta gelecek yıl için sözleşme yenilemeyi bile konuşmuştuk."

ALESSIA ORRO'DAN FENERBAHÇE BEKO'YA TÜRKÇE DESTEK

Fenerbahçe'de gelecek sezon forma giyecek olan voleybolcular Hande Baladın ve Alessia Orro'dan Fenerbahçe Beko paylaşımları geldi. Mücadele öncesinde Orro, Türkçe paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı; Bütün Fenerbahçeliler Fenerbahçe Beko için kenetleniyoruz!