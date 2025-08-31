Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk maçında golle tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu.

NENE İLK MAÇINDA AĞLARI SARSTI

Sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkan Dorgeles Nene, karşılaşmanın 14. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

FENERBAHÇE'NİN İLK DEPLASMAN GOLÜ

Arka direğe kesilen ortada gelişine vuran Nene'nin şutunda top, Pedro Pereira'dan sekerek ağlarla buluştu.

Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmandaki ilk golü oldu.

EN NESYRI SİFTAHI DUBLEYLE YAPTI

Mücadelede 35'inci dakikada sahneye çıkan Youssef En Nesyri, Archie Brown'un asistinde farkı 2'ye yükseltti. Faslı yıldız bu sezon ligdeki ilk golünü kaydettikten 5 dakika sonra kendisinin 2'inci takımının 3'üncü golünü attı.

Aynı zamanda Fenerbahçe Süper Lig tarihinde ilk kez Genclerbirliği deplasmanında ilk yarıda 3 gol buldu.