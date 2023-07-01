Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geld.i

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin daha önce transferini açıkladığı İngiliz futbolcu Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kent'i İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Kent, İstanbul'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız hem teknik heyetimiz hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Son Haberler
Beckham'ın o görüntüleri yıllar sonra gündem oldu Spor
Beckham'ın o görüntüleri yıllar sonra gündem oldu
İYİ Partili Turhan Çömez AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin çakma Starbucks'a saçtığı milyonları açıkladı Güncel
İYİ Partili Turhan Çömez AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin çakma Starbucks'a saçtığı milyonları açıkladı
ABD’den küstah teklif. Boğazlara Yunanca isim verilsin Güncel
ABD’den küstah teklif. Boğazlara Yunanca isim verilsin
Türkiye Polonya'yı ezdi geçti Spor
Türkiye Polonya'yı ezdi geçti
Busenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu Spor
Busenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu
Önder Karaveli'nin yeni takımı açıklandı Spor
Önder Karaveli'nin yeni takımı açıklandı