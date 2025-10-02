Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın anlaşmaya vardığı Fransız oyuncu Barthélémy Chinenyeze İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nın yeni transferi Fransız orta oyuncu Barthélémy Chinenyeze İstanbul’a ayak bastı. Fransız yıldızı havalimanında sarı lacivertli kulübün şube yetkilileri karşıladı.

BARTHELEMY CHINENYEZE'NİN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Son iki Olimpiyat şampiyonu Fransa Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden biri olan 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde birçok bireysel başarıya imza attı.

2024-2025 İtalya Kupası: En İyi Blok Yapan Oyuncu

2023 Avrupa Şampiyonası: En İyi Hücum Eden Oyuncu

2021 Olimpiyat Oyunları: En İyi Orta Oyuncu

