Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı golcü oyuncu John Duran'ı taşıyan özel jet İstanbul'a iniş yaptı. Duran ile beraber Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de bu yolculukta yer aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı. 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın 10 millyon euroluk maaşını Fenerbahçe ödeyecek.

JHON DURAN FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ı taşıyan özel uçak saat 15:19'da İstanbul'a geldi. Tecrübeli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

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