Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a ne zaman gelecek? İşte ödenecek bonservis

Ara transferde kadrosuna 2 stoper ve 1 sol bek katmak isteyen Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Almanya’da buldu. Sarı lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta’yı transfer etmeye çok yaklaştı.

Sarı lacivertli yönetim, Alman ekibi ile bonservis konusunda anlaşmaya varırken, Brezilyalı oyuncunun pazartesi günü İstanbul’a gelerek sözleşme detaylarını konuşması bekleniyor.

Öte yandan Brezilyalı oyuncu için ödenecek bonservis bedeli belli oldu. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro bonservisin yanı sıra bonuslar ödeyecek.

Sarı lacivertliler, dana önce Rennes forması giyen Danso’yu transfer etmek için girişimlerde bulunsa da yüksek maliyet ve Fransız kulübünün oyuncusunu göndermek istememesi nedeniyle rafa kalkmıştı.