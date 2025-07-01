Fenerbahçe'nin yeni transferi uçağa bindi! Jhon Duran İstanbul'a geliyor

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Jhon Duran'ı almıştı. Sarı-lacivertliler, bu transferi bitirdi.



Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı.



JHON DURAN İSTANBUL'A GELİYOR

Haberde Jhon Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği bildirildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı ifade edildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Jhon Duran'ı İstanbul'a getirecek özel jet Kolombiya'ya ulaştı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ı taşıyacak özel jet, İstanbul'a doğru hareket etti.

TFF KRİTERİNE TAM UYUYOR

Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancının en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.