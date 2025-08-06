Fenerbahçe'nin yeni transferini Okan Buruk açıkladı! Taraftarları heyecanlandırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni transferini Okan Buruk açıkladı! Taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı sözler kullandığı iddia edildi. Çıkan bu iddianın ardından Fenerbahçe taraftarları oldukça heyecanlandı. İşte detaylar...

Okan Buruk geçtiğimiz gün A Spor'da konuk canlı yayın konuğu olmuştu. Buradaki yayının reklam arasında Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'nin ilgisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptığı iddia edildi.O yayındaki isimlerden biri olan Ender Bilgin, Okan Buruk'un reklam arasında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştuğunu ifade etti.

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OKAN BURUK'TAN KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN FENERBAHÇE TARAFTARLARINA MÜJDE

Bilgin, konuyla ilgili, "Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na olan ilgisi gündemin ilk sırasına oturdu. Biz de Okan Buruk ile yaptığımız programın reklam arasında Fenerbahçe'nin bu konuda ciddi olduğu bilgisini Okan Buruk'tan öğrendik.

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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla ciddi şekilde ilgileniyor belli bir aşamaya geldi. Ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'yla olası eşleşmesi biraz yavaşlatabilir süreci.

Kerem, Nice maçında oynamayacak. Duyduğumuz kadarıyla çok kendini riske etmek istemiyormuş." ifadelerini kullandı.

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