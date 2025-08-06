Fenerbahçe'nin yeni transferini Okan Buruk açıkladı! Taraftarları heyecanlandırdı

Okan Buruk geçtiğimiz gün A Spor'da konuk canlı yayın konuğu olmuştu. Buradaki yayının reklam arasında Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'nin ilgisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptığı iddia edildi.O yayındaki isimlerden biri olan Ender Bilgin, Okan Buruk'un reklam arasında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştuğunu ifade etti.

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Bilgin, konuyla ilgili, "Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na olan ilgisi gündemin ilk sırasına oturdu. Biz de Okan Buruk ile yaptığımız programın reklam arasında Fenerbahçe'nin bu konuda ciddi olduğu bilgisini Okan Buruk'tan öğrendik.

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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla ciddi şekilde ilgileniyor belli bir aşamaya geldi. Ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'yla olası eşleşmesi biraz yavaşlatabilir süreci.

Kerem, Nice maçında oynamayacak. Duyduğumuz kadarıyla çok kendini riske etmek istemiyormuş." ifadelerini kullandı.

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