Fenerbahçe’nin yeni transferinin ne zaman İstanbul’a geleceği belli oldu

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic’i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, 4,5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncu için Sırbistan ekibine 8,5 milyon euro bonservis ödeyecek ve bir sonraki transferde yüzde 15 pay verecek.

Mimovic’in İstanbul’a ne zaman geleceği belli oldu. Sırp oyuncunun yarın saat 15.00 sularında İstanbul’a geleceği öğrenildi.

Mimovic, dün Kızılyıldız’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Young Boys maçı sonrası takımına veda etti. Sırp ekibinin hocası Milojevic de transferin tamamlandığını duyurdu.

Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Mimovic, "Dürüst olmak gerekirse önceden konuşmayı sevmiyorum. İmzayı attığımda konuşacağım. Taraftarlara teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan alıp ilerleyemememiz utanç verici. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Kızılyıldız, bir ailedir." ifadelerini kullandı.