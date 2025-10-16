Fenerbahçe, taraftarların yoğun isteği üzerine kombinelerin yeniden satışa sunulacağını duyurdu.

DİVAN VE ÖĞRENCİ TRİBÜNU HARİÇ TUTULDU

Kulübün ek gelir sağlaması beklenen bu hamle sarı lacivertli taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı.

Yapılan açıklmada, "2025-2026 sezonu futbol kombinelerimiz taraftarlarımızın yoğun talebi ve yönetimimizin kararıyla yeniden satışa çıkıyor. Stadımızın kapasitesi doğrultusunda kısıtlı sayıda satışa sunulacak kombine biletler yalnızca online olarak satışa açılacak olup Divan Tribünü ve Öğrenci Tribünü ilgili bloklarda yer kalmaması dolayısıyla satışta yer almayacaktır. Kombineler, 17.10.2025 saat 11.00’de www.passo.com.tr web sitesi ve passo mobil uygulaması üzerinden satışa açılacaktır. Kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın, E-bilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması ve kulüp üyeliği (Divan Kurulu, Kongre ya da Temsilci Üyelik) ya da Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi olması zorunluluğu vardır." denildi.

FENERBAHÇE'DE 2025 – 2026 FUTBOL SEZONU KOMBİNE FİYATLARI

MARATON ALT

(A - I) BLOK: 86.800 ₺

(B) BLOK: 105.000 ₺

(C - G) BLOK: 119.000 ₺

(D - F) BLOK: 140.000 ₺

MARATON ÜST

(C - G) BLOK: 49.000 ₺

(D - F) BLOK: 58.800 ₺

(E) BLOK: 64.400 ₺

FENERIUM ALT

(A - I) BLOK: 86.800 ₺

(B) BLOK: 105.000 ₺

(C) BLOK: 119.000 ₺

FENERIUM ÜST

(B) BLOK: 38.000 ₺

(C - G) BLOK: 49.000 ₺

(D - F) BLOK: 58.800 ₺

KALE ARKASI

KUZEY & SPOR TOTO: 20.500 ₺