Fenerbahçe’nin yenilgisi Avrupa’da büyük ses getirdi: ‘Tarihi zafer’ olarak nitelediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin yenilgisi Avrupa’da büyük ses getirdi: ‘Tarihi zafer’ olarak nitelediler

Fenerbahçe’nin Rangers’a karşı aldığı 3-1’lik mağlubiyet Avrupa’da büyük ses getirdi. İngiliz ve İskoç basınında çıkan haberlerde Rangers’ın galibiyeti ‘Tarihi zafer’ olarak nitelendi.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a 3-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler aldığı mağlubiyetle çeyrek final hayallerini zora soktu. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Mourinho oyuncu ve taktik değişiklikleri ile büyük tepki çekti.

Sarı lacivertlilerin Kadıköy’de aldığı mağlubiyet Avrupa’da da büyük ses getirdi. İngiliz ve İskoç basınında çıkan haberlerde Rangers’ın büyük bir zafer kazandığının altı çizildi.

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Avrupa’da maçla ilgili çıkan bazı yorumlar şöyle:

BBC: Acımasız Rangers, Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni Avrupa Ligi'nde devirdi.

The Herald: Fenerbahçe'ye karşı kahramanca Avrupa Ligi zaferi. Rangers'ın yıldızları Dessers ve Cerny, ilk maçta ev sahibini şaşırttı.

TNT Sports: Rangers büyük bir adım attı. Barry Ferguson'un Avrupa'daki ilk maçında Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini İstanbul'da 3-1 mağlup ettiler. Cyriel Dessers, ofsaytta takılmasaydı maçı 3 golle bitirebilirdi. Ibrox'taki maç öncesi müthiş bir konuma geldiler.

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Rangers News: Fenerbahçe'nin Fred'in mücadeleci etkisinden yoksun olmasıyla Raskin, Mohamed Diomande ve geri dönen Connor Barron ile birlikte orta saha üçlüsünde oyunu domine etti. Rangers adına harika bir gösteriydi.

Daily Record: Cerny ve Dessers, teknik direktör Barry Ferguson'a hayatının gecesini yaşattı. Maçın başında geçici teknik adam Ferguson ile sıcak şekilde kucaklaşan Jose Mourinho, Rangers'ın muhteşem performansının ardından sarsıldı.

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