Fenerbahçe'nin yenilgisi eksi yazdı! İşte ülke puanında son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda devi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin aldığı bu mağlubiyetin ardından UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi.

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord'a ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında Feyenoord - Fenerbahçe maçının yanı sıra 5 karşılaşma daha oynandı.

Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi. Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1

Oynanan karşılaşmaların ardından UEFA Ülke Puanı da güncellendi.

Fenerbahçe'nin 2-1'lik mağlubiyetinin ardından ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri şöyle oluştu;

1) İngiltere: 90,839 Puan

2) İtalya: 80,946 Puan

3) İspanya: 74,953 Puan

4) Almanya: 71,117 Puan

5) Fransa: 65,177 Puan

6) Hollanda: 58.616 Puan

7) Portekiz: 53,366 Puan

8) Belçika: 51.350 Puan

9) TÜRKİYE 41.200 Puan

10) Çekya: 38,000 Puan

