Fenerbahçe'nin yenilgisi eksi yazdı! İşte ülke puanında son durum...

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord'a ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında Feyenoord - Fenerbahçe maçının yanı sıra 5 karşılaşma daha oynandı.
Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi. Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3
Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1
Oynanan karşılaşmaların ardından UEFA Ülke Puanı da güncellendi.
Fenerbahçe'nin 2-1'lik mağlubiyetinin ardından ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri şöyle oluştu;
1) İngiltere: 90,839 Puan
2) İtalya: 80,946 Puan
3) İspanya: 74,953 Puan
4) Almanya: 71,117 Puan
5) Fransa: 65,177 Puan
6) Hollanda: 58.616 Puan
7) Portekiz: 53,366 Puan
8) Belçika: 51.350 Puan
9) TÜRKİYE 41.200 Puan
10) Çekya: 38,000 Puan
