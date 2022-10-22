Sihirbaz Jesus: 3 puanı söke söke aldı, Fener'i zirveye taşıdı

Fenerbahçe, Başakşehir'in kapalı defansını aşmakta oldukça zorlandı.

Maçın 74. dakikasında ise sihirbaz Jesus ortaya çıktı. Sarı lacivertli takımın hocası sihirli hamlelerini yaptı. Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia oyundan alıp, Diego Rossi, Emre Mor ve Joao Pedro oyuna sürdü.

Jesus'un önceki maçlarda olduğu gibi değişiklikleri yine tuttu, turnayı gözünden vurdu.

84. dakikada Diego Rossi, ceza alanı dışından müthiş bir şutla topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe bu golle Başakşehir karşısında oyuna sonradan giren futbolcuların yaptığı katkıyla üç puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe böylece ligde yenilmezlik serisini 6, resmi karşılaşmalarda ise 10 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekip ligde son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 8 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.