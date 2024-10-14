Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu 15 saat havalimanında mahsur kaldı: Can güvenliğim yok

Fenerbahçe’de forma giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı’nın maçı için gittiği Libya’daki bir havaalanında 15 saattir mahsur kaldığını duyurdu.

Nijerya Milli Takımı kafilesiyle birlikte bulunan futbolcu, hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadığını açıkladı.

“15 SAATTİR HAVALİMANINDA MAHSUR KALDIM”

Osayi, Instagram hesabından yaptığı şu ifadeleri kullandı:

"15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım."

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR?

Bright Osayi-Samuel, 31 Aralık 1997’de Nijerya’nın Okija kentinde doğdu.

Nijerya asıllı olan Osayi-Samuel, ailesiyle birlikte önce İspanya’ya, ardından İngiltere’ye göç etti.

Kariyerine İngiltere’de Blackpool FC’de başlayan Osayi, daha sonra Queens Park Rangers’a transfer oldu.

2021 yılından itibaren Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de forma giyen Osayi, sağ kanat, forvet ve sol kanat pozisyonlarında oynayabiliyor.

Osayi, Fenerbahçe’deki ilk maçına Rizespor karşısında çıktı ve ilk golünü de Konyaspor’a karşı attı.