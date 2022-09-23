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Enner Valencia'nın Dünya Kupası hayali

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia, Ekvador'un Milli Takım kampında yaklaşan Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 19:13
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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia Dünya Kupası hayalinden bahsetti

Enner Valencia'nın Dünya Kupası hayali
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Fenerbahçe forması ile sezona harika başlayan Enner Valencia, Ekvador'un Milli Takım kampında yaklaşan Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu. 

Dünya Kupası ile ilgili hayalinden bahseden golcü futbolcu, "Harika bir Dünya Kupası geçirmek için çok iyi durumda olduğumu düşünüyorum ve her gün açılış maçının hayalini kuruyorum" dedi.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki performansını da değerlendiren Valencia, "Avrupa'daki kariyerime başladığımdan bu yana gol ve performans açısından en iyi sezon başlangıcım oldu ve Dünya Kupası'nda gol atmayı ve hepsinden önemlisi tüm bunların takımın kazanmasına yardımcı olmasını umuyorum." sözlerini dile getirdi.

YILDIZ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Süper Lig 'de ilk 7 hafta itibariyle gol krallığı yarışında zirvede yer alan 32 yaşındaki deneyimli forvet, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde 3+ gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim olmayı başardı. 330 dakikada 7 gol üreten Enner Valencia, sahada kaldığı her 330 dakikada bir gol atmayı başardı.

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