Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu sakatlandı. Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih maçında sakatlanan Devon Hall'un sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Devon Hall, 12 Kasım Salı günü (dün) oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sol elinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır.

Devon Hall’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."