Fenerbahçe’nin yıldız voleybolcusu ortalığı karıştırdı. Kimseye haber vermeden uçağa atladı

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva sezonun ilk yarısında Çin'de ter döküyordü. İkinci yarısında ise Türkiye'ye dönüp Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe formasını giymeye devam etmesi bekleniyordu ancak tarihler birbirine uyuşmuyordu.

Çin Ligi'nin son maçının oynanma tarihi durumu çıkmaza sokmuştu. Çin Ligi’nde son maç 3 Şubat 2024 tarihinde oynandı. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı”nda geçici transfer tarihinde son gün ise 31 Ocak 2025.

Eğer Çin Ligi'ndeki son maç yine 3 Şubat'ta oynanır ve Shanghai de geçen yıl ki gibi finalde yer alırsa Arina Fedorovtseva bu sezon Fenerbahçe Medicana’ya dönemeyebilirdi.

İLK UÇAĞA ATLAYIP İSTANBUL’A DÖNDÜ

Tüm bunlar sonrası İtalyan basının çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Rus yıldız sözleşmesini feshetti, Çin kulübüne haber vermedi ve Fenerbahçe'de oynamak için ilk uçakla atlayıp İstanbul'a döndü.

Arina Fedorovtseva adeta bir kaçış yaparak erken dönemde harekete geçti. Söz konusu haberde "Kulüp birkaç gündür, 31 Ocak 2025'te sona erecek bir sezon için takıma katılan Rus yıldızın nerede olduğunu merak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Shanghai kulübü, FIVB’ye başvurarak durumu çözmeye çalışabilir, ancak FIVB’nin "ağır" işleyen süreçleri sonunda Çin kulübüne yalnızca sporcu tarafından küçük bir tazminat ödenmesine karar verileceği ön görülüyor.