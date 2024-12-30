Fenerbahçe’nin yıldız voleybolcusu ortalığı karıştırdı. Kimseye haber vermeden uçağa atladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin yıldız voleybolcusu ortalığı karıştırdı. Kimseye haber vermeden uçağa atladı

Fenerbahçe kadın voleybol takımının Rus yıldızı Arina Fedorovtseva bir anda ortalığı karıştırdı. Çin’de kiralık oynayan yıldız voleybolcu, takımına haber vermeden ilk uçağa atlayarak İstanbul’a hareket etti.

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva sezonun ilk yarısında Çin'de ter döküyordü. İkinci yarısında ise Türkiye'ye dönüp Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe formasını giymeye devam etmesi bekleniyordu ancak tarihler birbirine uyuşmuyordu.

Çin Ligi'nin son maçının oynanma tarihi durumu çıkmaza sokmuştu. Çin Ligi’nde son maç 3 Şubat 2024 tarihinde oynandı. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı”nda geçici transfer tarihinde son gün ise 31 Ocak 2025.

Eğer Çin Ligi'ndeki son maç yine 3 Şubat'ta oynanır ve Shanghai de geçen yıl ki gibi finalde yer alırsa Arina Fedorovtseva bu sezon Fenerbahçe Medicana’ya dönemeyebilirdi.

İLK UÇAĞA ATLAYIP İSTANBUL’A DÖNDÜ

Tüm bunlar sonrası İtalyan basının çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Rus yıldız sözleşmesini feshetti, Çin kulübüne haber vermedi ve Fenerbahçe'de oynamak için ilk uçakla atlayıp İstanbul'a döndü.

Arina Fedorovtseva adeta bir kaçış yaparak erken dönemde harekete geçti. Söz konusu haberde "Kulüp birkaç gündür, 31 Ocak 2025'te sona erecek bir sezon için takıma katılan Rus yıldızın nerede olduğunu merak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Shanghai kulübü, FIVB’ye başvurarak durumu çözmeye çalışabilir, ancak FIVB’nin "ağır" işleyen süreçleri sonunda Çin kulübüne yalnızca sporcu tarafından küçük bir tazminat ödenmesine karar verileceği ön görülüyor.

Son Haberler
Altının kilogram fiyatı belli oldu
Altının kilogram fiyatı belli oldu
Saadet Partisi'nde flaş istifa! Katıldığı partiyi açıkladı
Saadet Partisi'nde flaş istifa! Katıldığı partiyi açıkladı
Balıkesir'de kanala düşen köpeklere itfaiye yetişti
Balıkesir'de kanala düşen köpeklere itfaiye yetişti
Cumhur İttifakı'nın kurulmasının sırrı ortaya çıktı
Cumhur İttifakı'nın kurulmasının sırrı ortaya çıktı
Adıyaman'da kamyonet takla attı!
Adıyaman'da kamyonet takla attı!