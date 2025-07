Fenerbahçe Opet'in milli basketbolcusu Sevgi Uzun WNBA ekiplerinden Chicago Sky ile anlaştı

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

WNBA’de sezonun geri kalan kısmı için Chicago Sky ile sözleşme imzalayan oyuncumuz Sevgi Uzun’u tebrik eder, başarılar dileriz!

ROSTER UPDATE: The Chicago Sky has signed guard Sevgi Uzun.



Welcome to Skytown, Sevgi! ???? pic.twitter.com/Xc4AZOpOLl