Arda Güler Fenerbahçe tarihine geçen golü sonrası annesine mesaj gönderdi: Seni çok seviyorum

Genç oyuncu Dinamo Kiev deplasmanına ilk 11'de sahaya çıkarken, mücadelenin 23. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Bu golle Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma ünvanını elde etti.

Arda gol sonrası formasını kaldırarak annesine mesaj yolladı.

Arda Güler: "Annecim seni çok seviyorum."