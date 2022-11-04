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  • Arda Güler Fenerbahçe tarihine geçen golü sonrası annesine mesaj gönderdi: Seni çok seviyorum

Arda Güler Fenerbahçe tarihine geçen golü sonrası annesine mesaj gönderdi: Seni çok seviyorum

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e konuk olduğu karşılaşmada Arda Güler bir ilke imzasını attı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 23:56
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Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'den tarihe geçen gol geldi

Arda Güler Fenerbahçe tarihine geçen golü sonrası annesine mesaj gönderdi: Seni çok seviyorum
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Genç oyuncu Dinamo Kiev deplasmanına ilk 11'de sahaya çıkarken, mücadelenin 23. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Bu golle Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma ünvanını elde etti.

Arda gol sonrası formasını kaldırarak annesine mesaj yolladı.

Arda Güler: "Annecim seni çok seviyorum."

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