Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusundan Dünya Kupası açıklaması. Şansımız yüksek

Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta 13 gol ve 4 asist üreten Enner Valencia, Dünya Kupası ile ilgili açıklama yaptı.

Ekvadorlu yıldız, Katar'daki hedeflerinin ülkeleri adına şimdiye kadarki en iyi dereceyi almak olduğunu belirterek, "Zor bir grubumuz var. Ancak motive ve odaklanmış bir şekilde gelirsek, şansımızın olacağını biliyoruz." dedi.

Enner Valencia, "Adım adım gitmeliyiz. İlk maçımız ev sahibi Katar ile. Açılış maçında tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak. Bu heyecan verici. Sonrasında Hollanda ve Senegal'i düşüneceğiz" dedi.

Valencia, 75 karşılaşmada attığı 35 golle Ekvador'un en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.