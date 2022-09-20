İrfan Can Kahveci: Burayı çok özlemişim. Dünya Kupası'nda favori takımını açıkladı

A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları hazırlıkları sürüyor. Bugünkü antrenmanda İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

"Uzun bir aradan sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diyen İrfan Can Kahveci şöyle konuştu, "Burayı çok özlemişim. Aile ortamı. Çok güzel arkadaşlık var. Genç kardeşlerimize elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah gol yemeden bu Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta 6 puan.

Benim açımdan her şey yolunda gidiyor. İnşallah burada da bunu sürdürebilirim. Sakatlıklar ve performans düşüklüğü çok oldu. Her zaman milli bayrak için mücadele etmek benim için gurur verici."

"Dünya Kupası'nda favori takımın kim?" sorusuna İrfan Can Kahveci, "Benim favorim takımım her zaman Türkiye" yanıtı verdi.

Taraftarın kendisinden sahada bol şut atma beklentisi olduğu yorumu üzerine de orta saha, "Fiziksel olarak iyi olduğumda kendimi maça verebililiyorum. Çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah her şeyi daha fazla denerim" ifadelerini kullandı.

SERDAR GÜRLER: ÜÇ SENE GEÇTİ ARADAN

A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları öncesi aday kadroya çağrılan Serdar Gürler, açıklamalarda bulundu ve "Gol yemeden seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Yeniden Milli Takım'a çağrılmasıyla ilgili olarak Serdar Gürler, "İnanılmaz mutlu ve gururluyum. Üç sene geçti aradan. Milli takım için emek vermek büyük bir gurur ve onur" açıklamasını yaptı.

Oynadığı bölgede çok oyuncu olmasıyla ilgili olarak 31 yaşındaki oyuncu, "Kanatlarda, Türkiye ve Avrupa'da kendini kanıtlamış çok iyi ve üst düzey oyuncular var. Hocamıza beni bu rekabete layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Elimden gelini yapacağım. Çok gol atıp gol yemedik. Bunu sürdürmek istiyoruz. Ben de buna katkı yaparsam ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

Takımdaki değişikliklerin rotasyon olarak nitelendirilemeyeceğini kaydeden Serdar Gürler, "İyi oynayanı hoca oynatıyor. 13 maçın 10 tanesini oynadım. Herkes aynı seviyede. Hoca bir tercih yapıyor. Bazen zorlu periyot bizi yoruyor. Hocamız bizi iyi hazırladı. Çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık ve böyle devam ediyoruz. Amacımız gol yememek ve bu seriyi devam ettirmek. Önceki maçlara göre de aynı sayıda gol atmak istiyoruz. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Antrenmanda keyif almaya bakacağız" sözleriyle umutlu konuştu.