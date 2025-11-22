İsmail Yüksek gizli aşkı ortaya çıktı! Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın genç yıldızı, mimar sevgilisi Esin Matraş’la ilk romantik fotoğrafını paylaştı. Beyaz kalple taçlandırdığı kare olay oldu!

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 1

Özel hayatını gözlerden ırak sürdürmeyi tercih eden Fenerbahçe ile A Milli Futbol Takımı’nın başarılı orta sahası İsmail Yüksek, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Esin Matraş’la çekilen yeni fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 2

Futbolcu, romantik akşam yemeğinde çekilen o kareye beyaz kalp emojisi de ekleyerek mutluluğunu taçlandırdı.

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 3

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999’da Bursa’nın İznik ilçesinde dünyaya geldi.

Milli yıldız Bertuğ Yıldırım’dan Portekizli model sevgilisi Oriana Correia Gomes’ İstanbul Boğazı’nda evlilik teklifi: Azer Bülbül şarkısıyla yüzük taktıMilli yıldız Bertuğ Yıldırım’dan Portekizli model sevgilisi Oriana Correia Gomes’ İstanbul Boğazı’nda evlilik teklifi: Azer Bülbül şarkısıyla yüzük taktıMagazin

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 5

Profesyonel kariyerine 28 Ağustos 2018’de 3. Lig ekibi Gölcükspor’da attığı imzayla başladı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 6

2018-2019 sezonunda 22 lig maçında 1 gol, 2 asist; 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçında 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 7

8 Mayıs 2020’de Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 2020-2021 sezonunu Balıkesirspor’da kiralık geçirdi.

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 8

2021-2022 sezonunun ilk yarısında Adana Demirspor, ikinci yarısında ise Bursaspor forması giydi.

Stuttgart yenilgiyi hazmedemedi! İsmail Yüksek Deniz Undav'a cevabını verdiStuttgart yenilgiyi hazmedemedi! İsmail Yüksek Deniz Undav'a cevabını verdiSpor

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 10

2022-2023 sezonu başında tekrar kiralık gönderilmesi beklenirken, yeni teknik direktör Jorge Jesus’un kararıyla kadroda kaldı.

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 11

Fenerbahçe’deki ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev karşısında çıktı; ilk maç 0-0 bitti.

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 12

Rövanş maçında kırmızı kart görerek gözyaşlarıyla sahadan ayrılan Yüksek, takımının uzatmada 2-1 yenilip Devler Ligi’ne veda etmesine neden olmuştu.

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 13

İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla ilk golünü 26 Ağustos 2022’de UEFA Avrupa Ligi Play-off rövanşında Austria Wien filelerine gönderdi.

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 14

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 15

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 16

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 17

Ümit Karan'dan olay İsmail Yüksek iddiası!Ümit Karan'dan olay İsmail Yüksek iddiası!Spor

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 19

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 20

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 21

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek sevgilisini ilk kez gösterdi: Gizemli sevgili Esin Matraş kim? - Resim : 22