İsmail Yüksek gizli aşkı ortaya çıktı! Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın genç yıldızı, mimar sevgilisi Esin Matraş’la ilk romantik fotoğrafını paylaştı. Beyaz kalple taçlandırdığı kare olay oldu!

Özel hayatını gözlerden ırak sürdürmeyi tercih eden Fenerbahçe ile A Milli Futbol Takımı’nın başarılı orta sahası İsmail Yüksek, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Esin Matraş’la çekilen yeni fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

Futbolcu, romantik akşam yemeğinde çekilen o kareye beyaz kalp emojisi de ekleyerek mutluluğunu taçlandırdı.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999’da Bursa’nın İznik ilçesinde dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 28 Ağustos 2018’de 3. Lig ekibi Gölcükspor’da attığı imzayla başladı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2018-2019 sezonunda 22 lig maçında 1 gol, 2 asist; 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçında 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

8 Mayıs 2020’de Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 2020-2021 sezonunu Balıkesirspor’da kiralık geçirdi.

2021-2022 sezonunun ilk yarısında Adana Demirspor, ikinci yarısında ise Bursaspor forması giydi.

2022-2023 sezonu başında tekrar kiralık gönderilmesi beklenirken, yeni teknik direktör Jorge Jesus’un kararıyla kadroda kaldı.

Fenerbahçe’deki ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev karşısında çıktı; ilk maç 0-0 bitti.

Rövanş maçında kırmızı kart görerek gözyaşlarıyla sahadan ayrılan Yüksek, takımının uzatmada 2-1 yenilip Devler Ligi’ne veda etmesine neden olmuştu.

İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla ilk golünü 26 Ağustos 2022’de UEFA Avrupa Ligi Play-off rövanşında Austria Wien filelerine gönderdi.