Fenerbahçe'nin yıldızına Serie A'dan talip!

İtalya Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan Como 1907, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Stoper transferine öncelik veren İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için harekete geçti.

Galatasaray'ın yıldızı kulüpten ayrıldı! Yeni takımına imza attı

Fenerbahçe'nin hasreti 17 yıla yükseldi!

DIEGO CARLOS İÇİN COMO SESLERİ



Di Marzio'nun haberine göre; Como, Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u gündemine aldı.

İtalyan ekibinin, yapacağı stoper transferinde kiralık formülünü kullanmak istediği aktarıldı. Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtilen Como'nun, Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Igor ile de ilgilendiği belirtildi.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi.

Fenerbahçe yine Benfica'dan çıkamadı!

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Moraller yere çakıldı

Galatasaray anlaşmaya varmıştı! Manuel Akanji'de beklenmedik gelişme