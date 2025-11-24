Fenerbahçe Spor Kulübü, geride kalan haftada yaptığı 9 mücadeleyi kazanmayı başararak, muhtemeşem bir başarı sergiledi. Sarı-lacivertliler, kadın basketbol ve kadın voleybolda da ezeli rakibi Galatasaray'ı devirmeyi başardı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün geçen hafta yaptığı maçlar ve sonuçları:

TRENDYOL SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 2-5 Fenerbahçe

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

Çekmeköy Bilgidoğa 0-5 Fenerbahçe Arsavev

EUROLEAGUE

Partizan 87-99 Fenerbahçe Beko

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Fenerbahçe Beko 92-84 Bursaspor

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ

Fenerbahçe İstanbul Jet 101-42 Ordu Büyükşehir Belediye Spor

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Galatasaray Çağdaş Faktoring 71-75 Fenerbahçe Opet

SMS GRUP EFELER LİGİ

On Hotels Alanya Belediye 0-3 Fenerbahçe Medicana

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 Fenerbahçe Medicana

Fenerbahçe Medicana 3-2 Galatasaray Daikin