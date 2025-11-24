Fenerbahçe Spor Kulübü, geride kalan haftada yaptığı 9 mücadeleyi kazanmayı başararak, muhtemeşem bir başarı sergiledi. Sarı-lacivertliler, kadın basketbol ve kadın voleybolda da ezeli rakibi Galatasaray'ı devirmeyi başardı.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nün geçen hafta yaptığı maçlar ve sonuçları:
TRENDYOL SÜPER LİG
Çaykur Rizespor 2-5 Fenerbahçe
TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ
Çekmeköy Bilgidoğa 0-5 Fenerbahçe Arsavev
EUROLEAGUE
Partizan 87-99 Fenerbahçe Beko
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Fenerbahçe Beko 92-84 Bursaspor
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ
Fenerbahçe İstanbul Jet 101-42 Ordu Büyükşehir Belediye Spor
HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Galatasaray Çağdaş Faktoring 71-75 Fenerbahçe Opet
SMS GRUP EFELER LİGİ
On Hotels Alanya Belediye 0-3 Fenerbahçe Medicana
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 Fenerbahçe Medicana
Fenerbahçe Medicana 3-2 Galatasaray Daikin