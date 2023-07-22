Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu belli oldu. Alınmayan isimler şaşırttı

UEFA Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

KAYNAK: İHA
Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu belli oldu. Alınmayan isimler şaşırttı

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin listesinde yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de yer almadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

A Listesi

Altay Bayındır
İrfan Can Eğribayat
Furkan Onur Akyüz
Serdar Aziz
Luan Peres
Gustavo Henrique
Alexander Djiku
Ferdi Kadıoğlu
Osayi Samuel
Jayden Oosterwolde
Miguel Crespo
İsmail Yüksek
Mert Hakan Yandaş
Sebastian Szymanski
Burak Kapacak
Diego Rossi
İrfan Can Kahveci
Emre Mor
Ryan Kent
Dusan Tadic
Edin Dzeko
Michy Batshuayi
Serdar Dursun

B Listesi

Yusuf Kocatürk
Yiğit Efe Demir
Muhammet İmre
Ahmet Necat Aydın
Efekan Karayazı
Kaan Akyazı
Muhammed Doğukan Demir
Erkan Arda Çağdaş
Bora Aydınlık

(İHA)

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