Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kamp kadrosu belli oldu

Editör: Barış Atakan
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde 5-0'ın rövanşında deplasmanda Zimbru ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçın kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde;
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık