11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin kupada rakibi İstanbulspor oldu

Fenerbahçe'nin kupada rakibi İstanbulspor oldu

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:20
Takip Et

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'ndaki rakibi İstanbulspor oldu

Fenerbahçe'nin kupada rakibi İstanbulspor oldu
+
Aa
-

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre Aralık ayında seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer aldı.

İşte eşleşmeler:

Sivasspor - Erokspor

Ankaragücü - Tuzlaspor

Karagümrük - Uşak Spor

Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Fenerbahçe - İstanbulspor

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Trabzonspor - Samsunspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Manisa FK

Başakşehir - Göztepe

Gaziantep FK - Boluspor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Galatasaray-Keçiörengücü

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
2
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
3
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
4
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
5
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
6
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
7
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Avrupa Birliği’nden İran'a yeni yaptırım hazırlığı
﻿Avrupa Birliği’nden İran'a yeni yaptırım hazırlığı
﻿Avrupa Birliği’nden İran'a yeni yaptırım hazırlığı
﻿Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
﻿Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
﻿Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme! 36 kişi yaşamını yitirmişti
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme! 36 kişi yaşamını yitirmişti
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme! 36 kişi yaşamını yitirmişti
﻿Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
﻿Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
﻿Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.