Fenerbahçe'nin kupada rakibi İstanbulspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu.
Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre Aralık ayında seri başı takımların sahasında oynanacak.
Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer aldı.
İşte eşleşmeler:
Sivasspor - Erokspor
Ankaragücü - Tuzlaspor
Karagümrük - Uşak Spor
Giresunspor - Karacabey Belediyespor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Fenerbahçe - İstanbulspor
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Trabzonspor - Samsunspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Manisa FK
Başakşehir - Göztepe
Gaziantep FK - Boluspor
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Kasımpaşa - Ümraniyespor
Galatasaray-Keçiörengücü
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