Fenerbahçe'nin kupada rakibi İstanbulspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre Aralık ayında seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer aldı.

İşte eşleşmeler:

Sivasspor - Erokspor

Ankaragücü - Tuzlaspor

Karagümrük - Uşak Spor

Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Fenerbahçe - İstanbulspor

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Trabzonspor - Samsunspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Manisa FK

Başakşehir - Göztepe

Gaziantep FK - Boluspor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Galatasaray-Keçiörengücü