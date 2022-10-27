Kadıköy'de skandal gol kararı ve büyük şok

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta Fransa'nın Rennes takımıyla Kadıköy'de karşılaşıyor.

Fenerbahçe ile Rennes, grupbu lider bitirmek için mücadele ediyor.

Maç skandal bir golle başladı.

5. dakikada orta alanda Ugochukwu, İrfan Can'ın ayak bileğine bastıktan sonra topu aldı. Hakem faule kayıtsız kaldı.

İrfan Can yerde kalırken, devam eden pozisyonda Gouri topu filelere yolladı.

Hakem, önceki pozisyondaki faule ve rağmen golü verdi.

Fenerbahçe golün şaşkınlığını üzerinden atamadan 16. dakika Terrier durumu 2-0 yaptı.

Gollerden sonra Fenerbahçe atak üstüne atak yaptı. Ancak 30. dakikada Fransız takımının kontratağında Gouri topu filelere yolladı ve Rennes 3-0 öne geçti.

35. dakikada Fenerbahçe'de Valencia, Rodon'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Sarı Lacivertliler penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Bu arada Fenerbahçe, Ekim 2008'deki Arsenal maçından bu yana ilk kez, iç sahada oynadığı bir Avrupa maçının ilk yarısında üç gol yedi.