Fenerbahçe'y Xhaka transferinde Premier Lig engeli!

Bayer Leverkusen defterini bu yaz kapatmaya hazırlanan tecrübeli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın Premier Lig'e geri dönme olasılığı ortaya çıktı.

SUNDERLAND XHAKA İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Premier Lig'e geri döndükten sonra iddialı bir kadro kurmaya çalışan Sunderland 32 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınına göre Sunderland, Xhaka için resmi adım atmaya hazırlanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DE İLGİLENİYOR

Fenerbahçe'nin de durumunu yakından takip ettiği Xhaka ile ayrıca Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor.

BAYER LEVERKUSEN 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Bayer Leverkusen'in kulübün ilk Bundesliga şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Xhaka için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER YARIŞINA KATILABİLİR

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin de Xhaka konusunda resmi adımlar atması ve transfer yarışına katılması bekleniyor.