Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat için sarı-lacivertlileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılar, Faslı oyuncunun bonservisini almak istiyor.

SOFYAN AMRABAT FENERBAHÇE'YE 10 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Real Betis, Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak istiyor. LaLiga ekibinin, yıldız isim için Fenerbahçe'nin istediği 10 milyon euroyu ödemeyi kabul ettiği aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanabileceği kaydedildi.