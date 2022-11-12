﻿İşte Fenerbahçe'yi yıkan İspanyol: Kim bu Borja Sainz

Fenerbahçe, bu sezon ilk yenilgisini ligin 13. haftasında Giresunspor'dan aldı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri İspanyol futbolcu Borja Sainz attı. Peki kim bu Borja Sainz?

BORJA SAİNZ KİMDİR?

Borja Sainz 1 Ocak 2021 doğumlu. İspanyol.

Futbola profesyonel olarak 2019'da Dehortivo Alaves'te başladı. İlk sezonunda 26 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

İspanya'nın 19 Yaş Milli Takımı'na seçildi.

Diportivo'daki ikinci sezonunda 24 maçta 1 gol attı, ardından Real Zaragoza'ya gitti. Zaragoza'da 2. ligde 35 maçta 3 gol attı.

Bu sezon başında ise Giresunspor'a transfer oldu. Giresunspor'da da 14 maçta 5 golü bulunuyor.