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İşte Fenerbahçe'yi yıkan İspanyol: Kim bu Borja Sainz

Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'deki ilk yenilgisini Giresunspor'dan aldı. Giresunspor'un 2 golünü de Borja Sainz attı. Peki kim bu Borja Sainz?

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 19:10
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Fenerbahçe'ye 2 gol atan Borja Sainz kimdir

İşte Fenerbahçe'yi yıkan İspanyol: Kim bu Borja Sainz
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Fenerbahçe, bu sezon ilk yenilgisini ligin 13. haftasında Giresunspor'dan aldı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri İspanyol futbolcu Borja Sainz attı. Peki kim bu Borja Sainz?

BORJA SAİNZ KİMDİR?

Borja Sainz 1 Ocak 2021 doğumlu. İspanyol.

Futbola profesyonel olarak 2019'da Dehortivo Alaves'te başladı. İlk sezonunda 26 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

İspanya'nın 19 Yaş Milli Takımı'na seçildi.

Diportivo'daki ikinci sezonunda 24 maçta 1 gol attı, ardından Real Zaragoza'ya gitti. Zaragoza'da 2. ligde 35 maçta 3 gol attı.

Bu sezon başında ise Giresunspor'a transfer oldu. Giresunspor'da da 14 maçta 5 golü bulunuyor. 

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