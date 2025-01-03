Fenerbahçe’ye 2 oyuncudan kötü haber geldi. Mourinho ilk 11’ini netleştiriyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18’inci haftasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak. Sarı lacivertliler, hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho, bu mücadelede sahaya süreceği 11’i büyük oranda netleştirdi.

Kalede İrfan Can Eğribayat’ın forma giymesi bekleniyor. Savunmanın sağında Osayi-Samuel, solunda Filip Kostic görev alacak. Stoper tandeminde Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku forma giyecek.

Orta saha kurgusunun Fred, Amrabat ve Szymanski’den oluşması bekleniyor. Hücumun sağ kanadında Dusan Tadic, solda ise Allan Saint Maximin’in şans bulacağı öğrenildi.

Mourinho, ileri uçta ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri arasında tercih yapacak.

İKİ OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Öten yandan Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe’ye 2 oyuncudan kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edilen Samet Akaydin de Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.