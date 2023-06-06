Fenerbahçe’ye 90+4’te Samatta şoku!

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan sarı-lacivertliler, zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalara başladı.

2023-2024 sezonu öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Kanarya'da bu sezon başka takıma kiralanan ve yeni sezon öncesi takıma dönecek isimlerin geleceği de merak konusu... Fenerbahçe’de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Mbwana Samatta oldu.

Genk’e kiralanan Samatta'nın kontratında şampiyonluk halinde 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti. Ancak Genk 90+4'te yediği golle şampiyonluğu Antwerp'e kaybetti. 30 yaşındaki forvet bu sonucun ardından Fenerbahçe'ye geri dönmek zorunda kaldı.

Samatta; 2020/21 sezonunun başında 6 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.