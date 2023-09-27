Fenerbahçe'ye ABD'li golcü. Resmen açıklandı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı son olarak İzlanda ekibi Valur'da forma giyen 25 yaşındaki ABD'li orta saha Haley Lanier Berg’i transfer etti.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon İzlanda’nın Valur takımında forma giyen Haley Lanier Berg’i kadrosuna katmıştır.
25 yaşındaki Amerikalı orta saha oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.