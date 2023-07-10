Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi. Kulübünden açıklama geldi

Dzeko, Kent gibi transferlerle sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler ile prensip anlaşmasına varan Alexander Djiku, Strasbourg'dan ayrıldığını açıkladı.

Sarı Lacivertliler'in tecrübeli futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirdiği ve yakın zamanda da açıklayacağı öne sürülmüştü.

Alexander Djiku şu sözlerle ayrılığı resmen açıkladı:

"2019'da buraya geldim. Dört yıl ve yüz maç sonra mutlu ve başarılı bir adamım. Bu da Strasbourg sayesinde. La Meinau'daki o anları, çılgın atmosferi, coşkuyu asla unutmayacağım. Strasbourg beni Avrupa Kupası ile tanıştırdı ve kaptanlığa kadar yükseldim. Kalbim kırık bir şekilde ayrılıyorum ama sizden küçük bir parçayı da yanımda götürüyorum. Birlikte çalıştığım tüm oyunculara, tüm çalışanlara, gönüllülere, personele, antrenörlere, Başkan'a ve elbette taraftarlara kocaman teşekkürler. Sizler bu kulübün ruhusunuz, tek kelimeyle. Tek aşk ve sonsuza dek, Racing Club de Strasbourg"

Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme için anlaştı. Fenerbahçe oyuncuya yaklaşık yıllık 1.5 milyon Euro ödeyeceği de gelen haberler arasında yer alıyor.